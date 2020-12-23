У Києві спіймали нахабних злодіїв, що виходять на справу з дітьми (фото)

У Києві зловили нахабного злодія ромської національності. Небайдужі громадяни "зловили його на гарячому" у той час, як він витягнув гаманець у людини. Люди думали вчинити самосуд, але поліція приїхала вчасно. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний Facebook.

Інцидент стався на проспекті Бандери, 8. Відзначається, що злодій ходив з групою дітей, щоб відволікати увагу.

"Петрівка. Перехід біля Епіцентру. Пап Андрій Калманович, ходить з натовпом дітей. Намагалися влізти в забиту маршрутку, але водила їх випер. Вкрали телефон та гаманець. Копів викликали. Мамою клянеться, що все віддасть", - написав у мережі чоловік, який спіймав карамнника.

У Києві зловили нахабного злодія (фото: Київ Оперативний)

В коментарях українці відзначили, що все одно поліція не садить за ґрати цих злодіїв.

Поліція навіщо, якщо їх не садять?

Це ж легенда він-вона-воно. Стільки разів ловили, а він на волі і далі краде.

Видно відразу по лицю що людина вже змінила свою думку про крадіжки.

Випустять. Пальці ламати єдиний вихід. Та нічого не буде, не піде ж він заяву писати.

Поламати декілька пальців. Щоб довго працювати не міг.

Ламати пальці, тоді не працюють по кишенях.

Обличчя бити не треба, пару пальців зламати, довго буде не у справ.

Як ми раніше писали, що під Черніговом 80-річний дідусь викрав "Лексус" біля сільради і підняв на вуха всю поліцію.