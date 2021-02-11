Проспект Бандеры - снова Московский: украинцы не скрывают гнева

Переименование Московского проспекта на проспект Степана Бандеры было признано незаконным Окружным административным судом города Киева. Теперь решение городских властей аннулировано, что вызвало большой резонанс среди украинцев.
Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Иск подавала организация "Общественный контроль и порядок". И суд установил, что решение КГГА было незаконным.
Среди пользователей сети все чаще звучит мысль, что, мол, властям больше некуда деньги выбросить. И есть другие насущные проблемы, кроме вопроса переименования улиц.
При этом много звучит возмущения по поводу прозрачности такого решения. А кое-кто считает, что нужно придумать альтернативное название, чтобы поставить точку в этом вопросе.
Также суд постановил отменить переименование улицы Суворова в улицу Михаила Емельяновича-Павленко.
Напомним, что недавно в Харькове также приняли скандальное решение. Харьковский городской совет вернул проспекту Петра Григоренко в Харькове имя маршала Жукова.