Проспект Бандеры - снова Московский: украинцы не скрывают гнева

Иск подавала организация "Общественный контроль и порядок". И суд установил, что решение КГГА было незаконным.

Среди пользователей сети все чаще звучит мысль, что, мол, властям больше некуда деньги выбросить. И есть другие насущные проблемы, кроме вопроса переименования улиц.

Проблем у Києві немає! Тільки вулиці іменувати! Так як і по всій країні!

Невже в цій справі важко поставити крапку, чи це комусь вигідно?

Ну це що більше нікуди гроші викинути як тільки на те, щоб найменування вулиць міняли.

При этом много звучит возмущения по поводу прозрачности такого решения. А кое-кто считает, что нужно придумать альтернативное название, чтобы поставить точку в этом вопросе.

Мля... Коли вже спалють те сепарське кубло!

Прикол - це коли суди керують державою.

А з якого це хе*а в Київі Москшанський суд.

Вопрос другой - а на*рен в Киеве Московский проспект?

Назвать якось по iншому, i не буде проблеми. Що мало великих украiнцiв.

Переміновуйте так, щоб не бігать по нашим дурним судам!

Также суд постановил отменить переименование улицы Суворова в улицу Михаила Емельяновича-Павленко.