Проспект Бандери - знову Московський: українці не приховують гніву

Позов подавала організація "Громадський контроль і порядок". І суд встановив, що рішення КМДА було незаконним.

Серед користувачів мережі все частіше звучить думка, що, мовляв, владі більше нікуди гроші викинути. І є інші нагальні проблеми, крім питання перейменування вулиць.

Проблем у Києві немає! Тільки вулиці іменувати! Так як і по всій країні!

Невже в цій справі важко поставити крапку, чи це комусь вигідно?

Ну це що більше нікуди гроші викинути як тільки на те, щоб найменування вулиць міняли.

При цьому багато звучить обурення з приводу прозорості такого рішення. А дехто вважає, що потрібно придумати альтернативну назву, щоб поставити крапку в цьому питанні.

Мля... Коли вже спалють то сепарське кубло!

Прикол - це коли суди керують державою.

А з якого це хе*а в Київі Москшанський суд.

Питання інше - а нах*ен в Києві Московський проспект?

Назвати якось по іншому, i не буде проблеми. Що мало великих украінців.

Переміновуйте так, щоб не бігати по нашим дурним судам!

Також суд постановив скасувати перейменування вулиці Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка.