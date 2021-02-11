Проспект Бандери - знову Московський: українці не приховують гніву

Перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери було визнано незаконним Окружним адміністративним судом міста Києва. Тепер рішення міської влади анульовано, що викликало великий резонанс серед українців.
Про це йдеться в рішенні суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Позов подавала організація "Громадський контроль і порядок". І суд встановив, що рішення КМДА було незаконним.
Серед користувачів мережі все частіше звучить думка, що, мовляв, владі більше нікуди гроші викинути. І є інші нагальні проблеми, крім питання перейменування вулиць.
При цьому багато звучить обурення з приводу прозорості такого рішення. А дехто вважає, що потрібно придумати альтернативну назву, щоб поставити крапку в цьому питанні.
Також суд постановив скасувати перейменування вулиці Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка.
Нагадаємо, що нещодавно в Харкові також ухвалили скандальне рішення. Харківська міська рада повернула проспекту Петра Григоренка у Харкові ім'я маршала Жукова.