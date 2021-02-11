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Проспект Бандери - знову Московський: українці не приховують гніву

Автор: Світлана Мащенко

Перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери було визнано незаконним Окружним адміністративним судом міста Києва. Тепер рішення міської влади анульовано, що викликало великий резонанс серед українців.

Про це йдеться в рішенні суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Позов подавала організація "Громадський контроль і порядок". І суд встановив, що рішення КМДА було незаконним.

Серед користувачів мережі все частіше звучить думка, що, мовляв, владі більше нікуди гроші викинути. І є інші нагальні проблеми, крім питання перейменування вулиць.

  • Проблем у Києві немає! Тільки вулиці іменувати! Так як і по всій країні!
  • Невже в цій справі важко поставити крапку, чи це комусь вигідно?
  • Ну це що більше нікуди гроші викинути як тільки на те, щоб найменування вулиць міняли.

При цьому багато звучить обурення з приводу прозорості такого рішення. А дехто вважає, що потрібно придумати альтернативну назву, щоб поставити крапку в цьому питанні.

  • Мля... Коли вже спалють то сепарське кубло!
  • Прикол - це коли суди керують державою.
  • А з якого це хе*а в Київі Москшанський суд.
  • Питання інше - а нах*ен в Києві Московський проспект?
  • Назвати якось по іншому, i не буде проблеми. Що мало великих украінців.
  • Переміновуйте так, щоб не бігати по нашим дурним судам!

Також суд постановив скасувати перейменування вулиці Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка.

Нагадаємо, що нещодавно в Харкові також ухвалили скандальне рішення. Харківська міська рада повернула проспекту Петра Григоренка у Харкові ім'я маршала Жукова.

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