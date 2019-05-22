В Киеве появился мурал с изображением Симона Петлюры (фото)

Мурал с портретом Симона Петлюры (Коллаж РБК-Украина)

На создание портрета украинского политика ушло всего 5 дней

Мурал с изображением председателя Директории и главного атамана войск и флота УНР Симона Петлюры появился на одной из многоэтажек в Соломенском районе. Об этом пишет издание АСПИ.

Огромный портрет Симона Петлюры появился на стене многоэтажного дома по улице Зои Космодемьянской, в Соломенском районе Киева. Торжественное открытие мурала было приурочено к 140-летию со дня рождения Главного атамана войск и флота УНР.

Автор этого портрета – киевский художник Андрей Пальваль. На создание картины Пальваль потратил всего 5 дней и использовал 370 баллончиков краски.

На торжественном мероприятии по случаю открытия мурала присутствовали депутаты Киевского городского совета, директор Института Национальной памяти Владимир Вятрович и местные жители.

Мурал в Киеве, посвященный Симону Петлюре (aspi.com.ua)

Симон Васильевич Петлюра – украинский военный и политический деятель, был главой Директории УНР в 1919 -1920 годах. Родился 22 мая 1879 года в Полтаве. В 1917 -1921 годах – был одним из ведущих деятелей украинской революции.

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