У Києві з'явився мурал із зображенням Симона Петлюри (фото)

Мурал з портретом Симона Петлюри (Колаж РБК-Україна)

На створення портрета українського політика пішло всього 5 днів

Мурал з зображенням голови Директорії і головного отамана військ і флоту УНР Симона Петлюри з'явився на одній з багатоповерхівок у Солом'янському районі. Про це пише видання АСПІ.

Величезний портрет Симона Петлюри з'явився на стіні багатоповерхового будинку по вулиці Зої Космодем'янської, в Солом'янському районі Києва. Урочисте відкриття мурала було приурочено до 140-річчя з дня народження Головного отамана військ і флоту УНР.

Автор цього портрета – київський художник Андрій Пальваль. На створення картини Пальваль витратив всього 5 днів і використав 370 балончиків фарби.

На урочистому заході з нагоди відкриття мурала були присутні депутати Київської міської ради, директор Інституту Національної пам'яті Володимир В'ятрович та місцеві жителі.

Мурал у Києві, присвячений Симону Петлюрі (aspi.com.ua)

Симон Васильович Петлюра – український військовий і політичний діяч, був головою Директорії УНР у 1919 -1920 роках. Народився 22 травня 1879 року в Полтаві. В 1917 -1921 роках – був одним із провідних діячів української революції.

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