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В Киеве повязали афериста, выбивавшего деньги из пенсионеров: видео задержания

Автор: Людмила Жукова

В Киеве задержали наглого афериста, который цинично обманывал пожилых людей.

Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов задержали мошенника, который требовал деньги у пенсионеров якобы на помощь их детям, попавшим в ДТП. Само задержание проходило на проспекте Лобановского.

По предварительным данным, мужчина успел выманить у пенсионеров 20 тыс. грн на "спасение" их детей. На месте работала следственно-оперативная группа.

В Киеве задержали наглого афериста

В комментариях украинцы отреагировали на задержание.

  • Та я так бачу, що йому й стригтися вже не потрібно.
  • Надеюсь вернуться деньги старикам... им счастье.
  • Дайте ему люлей.
  • Щось він трохи забруднився, ку*ва така.

Как мы ранее писали, в Украине повязали мошенников, которые продавали "евробляхи", и опубликовали видео задержания.

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