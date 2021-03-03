В Киеве повязали афериста, выбивавшего деньги из пенсионеров: видео задержания

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов задержали мошенника, который требовал деньги у пенсионеров якобы на помощь их детям, попавшим в ДТП. Само задержание проходило на проспекте Лобановского.

По предварительным данным, мужчина успел выманить у пенсионеров 20 тыс. грн на "спасение" их детей. На месте работала следственно-оперативная группа.

В Киеве задержали наглого афериста

В комментариях украинцы отреагировали на задержание.