В Киеве повязали афериста, выбивавшего деньги из пенсионеров: видео задержания

В Киеве задержали наглого афериста, который цинично обманывал пожилых людей.
Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов задержали мошенника, который требовал деньги у пенсионеров якобы на помощь их детям, попавшим в ДТП. Само задержание проходило на проспекте Лобановского.
По предварительным данным, мужчина успел выманить у пенсионеров 20 тыс. грн на "спасение" их детей. На месте работала следственно-оперативная группа.
В Киеве задержали наглого афериста
В комментариях украинцы отреагировали на задержание.
Как мы ранее писали, в Украине повязали мошенников, которые продавали "евробляхи", и опубликовали видео задержания.