У Києві пов'язали афериста, який вибивав гроші з пенсіонерів: відео затримання

У Києві затримали зухвалого афериста, який цинічно обманював літніх людей.
Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний Facebook.
Наголошується, що співробітники правоохоронних органів затримали шахрая, який вимагав гроші у пенсіонерів нібито на допомогу дітям, які потрапили в ДТП. Саме затримання проходило на проспекті Лобановського.
За попередніми даними, чоловік встиг виманити у пенсіонерів 20 тис. грн на "порятунок" їх дітей. На місці працювала слідчо-оперативна група.
У Києві затримали зухвалого афериста
В коментарях українці відреагували на затримання.
Як ми раніше писали, в Україні пов'язали шахраїв, які продавали "євробляхи", і опублікували відео затримання.