У Києві пов'язали афериста, який вибивав гроші з пенсіонерів: відео затримання

Наголошується, що співробітники правоохоронних органів затримали шахрая, який вимагав гроші у пенсіонерів нібито на допомогу дітям, які потрапили в ДТП. Саме затримання проходило на проспекті Лобановського.

За попередніми даними, чоловік встиг виманити у пенсіонерів 20 тис. грн на "порятунок" їх дітей. На місці працювала слідчо-оперативна група.

У Києві затримали зухвалого афериста

В коментарях українці відреагували на затримання.