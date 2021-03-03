В Киеве повязали афериста, выбивавшего деньги из пенсионеров: видео задержания
В Киеве задержали наглого афериста (коллаж РБК-Украина)
В Киеве задержали наглого афериста, который цинично обманывал пожилых людей.
Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов задержали мошенника, который требовал деньги у пенсионеров якобы на помощь их детям, попавшим в ДТП. Само задержание проходило на проспекте Лобановского.
По предварительным данным, мужчина успел выманить у пенсионеров 20 тыс. грн на "спасение" их детей. На месте работала следственно-оперативная группа.
В Киеве задержали наглого афериста
В комментариях украинцы отреагировали на задержание.
- Та я так бачу, що йому й стригтися вже не потрібно.
- Надеюсь вернуться деньги старикам... им счастье.
- Дайте ему люлей.
- Щось він трохи забруднився, ку*ва така.
Как мы ранее писали, в Украине повязали мошенников, которые продавали "евробляхи", и опубликовали видео задержания.