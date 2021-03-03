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У Києві пов'язали афериста, який вибивав гроші з пенсіонерів: відео затримання

Новость на русском → Київ, Середа 03 березня 2021 08:55
У Києві пов'язали афериста, який вибивав гроші з пенсіонерів: відео затримання У Києві затримали зухвалого афериста (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві затримали зухвалого афериста, який цинічно обманював літніх людей.

Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний Facebook.

Наголошується, що співробітники правоохоронних органів затримали шахрая, який вимагав гроші у пенсіонерів нібито на допомогу дітям, які потрапили в ДТП. Саме затримання проходило на проспекті Лобановського.

За попередніми даними, чоловік встиг виманити у пенсіонерів 20 тис. грн на "порятунок" їх дітей. На місці працювала слідчо-оперативна група.

У Києві затримали зухвалого афериста

В коментарях українці відреагували на затримання.

  • Та я так бачу, що йому й стригтися вже не потрібно.
  • Сподіваюся повернуться гроші старим... їм щастя.
  • Дайте йому люлей.
  • Щось він трохи забруднився, ку*ва така.

Як ми раніше писали, в Україні пов'язали шахраїв, які продавали "євробляхи", і опублікували відео затримання.

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