В Киеве поступок полицейских растрогал сеть: настоящие герои!

В Киеве полицейские совершили героический поступок и растрогали сеть. Патрульные помогли матери с больным ребенком попасть в больницу сквозь пробки, которые сковали город.
Об этом сообщается в Telegram-канале Патрульной полиции Киева.
Женщина позвонила на номер "102" и была в отчаянии, в городе были сплошные заторы.
Патрульные Игорь Бабенко и Александр Кантемир немедленно связались с женщиной и организовали беспрепятственной проезд в детскую больницу.
"Копы" сообщили, что женщина отправила им слова благодарности сообщением.
"Спасибо Вам большое за помощь. Огромное спасибо за то, что помогли доставить моего ребенка в больницу. У нее сильная аллергическая реакция. Был отек. Нас сразу госпитализировали и положили под капельницы. Спасибо Вам", - написала с благодарностью женщина.
В Киеве патрульные помогли спасти жизнь ребенку
В комментариях украинцы отметили поступок полицейских.
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