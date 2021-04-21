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У Києві вчинок поліцейських зворушив мережу: справжні герої!

Автор: Людмила Жукова

У Києві поліцейські вчинили героїчний вчинок і зворушили мережу. Патрульні допомогли матері з хворою дитиною потрапити до лікарні крізь затори, які скували місто.

Про це повідомляється в Telegram-каналі патрульної поліції Києва.

Жінка зателефонувала на номер "102" і була у відчаї, в місті були суцільні затори.

Патрульні ігор Бабенко та Олександр Кантемир негайно зв'язалися з жінкою та організували безперешкодний проїзд до дитячої лікарні.

"Копи" повідомили, що жінка відправила їм слова подяки повідомленням.

"Дякую вам велике за допомогу. Величезне дякую за те, що допомогли доставити мою дитину в лікарню. У неї сильна алергічна реакція. Був набряк. Нас відразу госпіталізували й поклали під крапельниці. Дякую вам", - написала з вдячністю жінка.

У Києві патрульні допомогли врятувати життя дитині

У коментарях українці відзначили вчинок поліцейських.

  • Хлопці з УПП Києва реально молодці, уважуха!
  • В цьому випадку як то кажуть, респект і уважуха!
  • Що б всі поліцейські були такі !!!!!
  • Екіпаж молодці, викликає тільки повагу.
  • Я в шоці. Шановні копи!
  • Справжні герої!

Як ми писали раніше, в Дніпрі двоє поліцейських врятували молоду дівчину від трагічної загибелі. Вона намагалася зістрибнути з Центрального мосту, але її наміри потрапили на одну з камер спостереження.

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