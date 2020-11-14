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В Киеве построят тоннель под Днепром и новую линию метро: появились сроки и схемы

Автор: Владимир Костырин

Появился проект Генплана Киева

В Киеве планируют построить четвертую линию метро, продлить существующие три, а также проложить тоннель под рекой Днепр.

Об этом указывается в разработанном проекте нового генерального плана столицы, который презентовали на сайте КП "Киевгенплан".

В документах представлены схемы с новой инфраструктурой, которую намерены возвести до конца 2040 года.

Среди прочего указывается новая линия метрополитена - Подольско-Вигуровская. Она будет начинаться от Троещины (на улице М. Цветаевой) и протянется до центрального железнодорожного вокзала, а уже затем - на Жуляны.

Через Днепр могут проложить тоннель под водой. Его хотят построить от Днепровского района к Героев Днепра на Оболони.

Также в Генплане указывается, что в течение 20 лет "красную" ветку подземки продлят до Новобеличи, Сырецко-Печерскую увеличат в обоих направлениях, а Оболонско-Теремковскую - продлят дальше на юг.

Сейчас продолжается строительство Подольского мостового перехода, который включает в себя нижний эстакадный уровень для линии с тремя эстакадными станциями.

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В Киеве появится новая линия метро и тоннель под Днепром (фото: kyivgenplan.grad.gov.ua)

Ранее сообщалось, что мост Патона в Киеве переделают до неузнаваемости в рамках ремонта и реконструкции, однако полностью перекрывать движение во время работ не станут.

Также мы писали о том, что названы конечные сроки, когда на Троещине будет долгожданное метро.

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