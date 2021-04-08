В Киеве построят два новых моста: где они появятся

В Киеве появятся два новых моста, которые соединят Оболонскую набережную и Оболонский остров (в направлении улицы Приречная). Один из мостовых переходов будет предназначаться для нужд благоустройства территории.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Юрий Таций.

"В прошлом году мэр Киева сообщил о строительстве нового пешеходного моста, который свяжет Оболонскую набережную и Оболонский остров. Департамент градостроительства и архитектуры КГГА издал градостроительные условия и ограничения на этот проект", - рассказал Таций.

И недавно, отметил он, ГУО были предоставлены на строительство еще одного перехода, который будет простираться с острова к песчаной косе, которая находится между заливами Оболонь и Собачье устье.

Таций также объяснил, зачем нужен такой инфраструктурный объект, учитывая строительство пешеходного моста.

"Новый переход будет предназначаться для нужд благоустройства. Планируется построить прочную конструкцию, которая позволит передвижение техники на острове. Это позволит удерживать территорию в хорошем состоянии", - отметил чиновник.

Также он добавил, что строительство моста планируется осуществить в течение 2021-2022 годов.

На Оболони построят два новых моста (фото: facebook.com/YuriyTatsiy)