ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве построят два новых моста: где они появятся

Новина українською → Киев, Четверг 08 апреля 2021 12:12
В Киеве построят два новых моста: где они появятся В Киеве построят два новых моста (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

В Киеве появятся два новых моста, которые соединят Оболонскую набережную и Оболонский остров (в направлении улицы Приречная). Один из мостовых переходов будет предназначаться для нужд благоустройства территории.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Юрий Таций.

"В прошлом году мэр Киева сообщил о строительстве нового пешеходного моста, который свяжет Оболонскую набережную и Оболонский остров. Департамент градостроительства и архитектуры КГГА издал градостроительные условия и ограничения на этот проект", - рассказал Таций.

И недавно, отметил он, ГУО были предоставлены на строительство еще одного перехода, который будет простираться с острова к песчаной косе, которая находится между заливами Оболонь и Собачье устье.

Таций также объяснил, зачем нужен такой инфраструктурный объект, учитывая строительство пешеходного моста.

"Новый переход будет предназначаться для нужд благоустройства. Планируется построить прочную конструкцию, которая позволит передвижение техники на острове. Это позволит удерживать территорию в хорошем состоянии", - отметил чиновник.

Также он добавил, что строительство моста планируется осуществить в течение 2021-2022 годов.

В Киеве построят два новых моста: где они появятся

На Оболони построят два новых моста (фото: facebook.com/YuriyTatsiy)

Ранее мы писали, что Катар хотят привлечь к строительству окружной дороги вокруг Киева.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Киев инфраструктура мост
LITE
8 апреля - день архангела Гавриила: что можно и нельзя делать, все приметы
8 апреля - день архангела Гавриила: что можно и нельзя делать, все приметы