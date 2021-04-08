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У Києві зведуть два нових мости: де вони з'являться

Новость на русском → Київ, Четвер 08 квітня 2021 12:12
У Києві зведуть два нових мости: де вони з'являться У Києві зведуть два нових мости (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

У Києві з'являться два нових мости, які поєднають Оболонську набережну та Оболонський острів (в напрямку вулиці Прирічна). Один з мостових переходів призначатиметься для потреб благоустрою території.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА Юрій Тацій.

"Торік міський голова Києва повідомив про будівництво нового пішохідного мосту, який сполучатиме Оболонську набережну та Оболонський острів. Департамент містобудування та архітектури КМДА видав містобудівні умови та обмеження на цей проєкт", - розповів Тацій.

І нещодавно, зауважив він, МУО були надані на спорудження ще одного переходу, який простягатиметься з острова до піщаної коси, яка знаходиться між затоками Оболонь та Собаче гирло.

Тацій також пояснив, навіщо потрібен такий інфраструктурний об’єкт, враховуючи будівництво пішохідного мосту.

"Новий перехід буде призначатися для потреб благоустрою. Планується спорудити міцну конструкцію, яка дозволить пересування техніки на острові. Це дозволить утримувати територію у гарному стані", - зазначив чиновник.

Також він додав, що будівництво мосту планується здійснити впродовж 2021-2022 років.

У Києві зведуть два нових мости: де вони з'являться

На Оболоні зведуть два нових мости (фото: facebook.com/YuriyTatsiy)

Раніше ми писали, що Катар хочуть залучити до будівництва окружної дороги навколо Києва.

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