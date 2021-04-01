Где в Киеве можно ездить до 80 км/ч: обнародован список улиц
С 1 апреля до 1 ноября лишь на семи участках дорог Киева будет разрешено повышение скорости движения до 80 км/час. Решение ввести такие участки принято из-за общественного резонанса, который вызвало ограничение скоростного режима.
Об этом сообщил первый заместитель городского головы Киева Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА.
"Учитывая общественный резонанс, который вызвало ограничение скоростного режима на ряде столичных улиц, город совместно с полицией решили разрешить движение по отдельным дорогам, определенными решением Киевского городского совета, со скоростью до 80 км/ч", - сообщил Поворозник.
Семь участков в Киеве, где можно ездить до 80 км/ч:
- Ул. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака).
- Ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков).
- Надднепрянское шоссе.
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе).
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного).
- Ул. Саперно-Слободская (от ул. М. Гринченко до Северного моста).
- Ул. Н. Бажана (от Северного моста до Харьковской площади).
По словам Поворозника, при этом совместные рабочие группы специалистов Центра организации дорожного движения, полиции и других заинтересованных лиц проведут обследование и анализ скоростного режима, учитывая градостроительную ситуацию, "которая существенно изменилась с момента принятия решения Киевсоветом в октябре 2018 года".
Напомним, ранее стало известно, что с 1 апреля на семи улицах столицы будет разрешено движение со скоростью 80 км/ч. Ограничение скорости движения до 50 км/ч на других участках обусловлено уменьшением рисков потери управления автомобилем на скользкой дороге.