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Где в Киеве можно ездить до 80 км/ч: обнародован список улиц

Новина українською → Киев, Четверг 01 апреля 2021 10:59
Где в Киеве можно ездить до 80 км/ч: обнародован список улиц Фото: Появился список семи участков, где разрешено ездить до 80 км/час (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

С 1 апреля до 1 ноября лишь на семи участках дорог Киева будет разрешено повышение скорости движения до 80 км/час. Решение ввести такие участки принято из-за общественного резонанса, который вызвало ограничение скоростного режима.

Об этом сообщил первый заместитель городского головы Киева Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА.

"Учитывая общественный резонанс, который вызвало ограничение скоростного режима на ряде столичных улиц, город совместно с полицией решили разрешить движение по отдельным дорогам, определенными решением Киевского городского совета, со скоростью до 80 км/ч", - сообщил Поворозник.

Семь участков в Киеве, где можно ездить до 80 км/ч:

  1. Ул. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака).
  2. Ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков).
  3. Надднепрянское шоссе.
  4. Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе).
  5. Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного).
  6. Ул. Саперно-Слободская (от ул. М. Гринченко до Северного моста).
  7. Ул. Н. Бажана (от Северного моста до Харьковской площади).

По словам Поворозника, при этом совместные рабочие группы специалистов Центра организации дорожного движения, полиции и других заинтересованных лиц проведут обследование и анализ скоростного режима, учитывая градостроительную ситуацию, "которая существенно изменилась с момента принятия решения Киевсоветом в октябре 2018 года".

Напомним, ранее стало известно, что с 1 апреля на семи улицах столицы будет разрешено движение со скоростью 80 км/ч. Ограничение скорости движения до 50 км/ч на других участках обусловлено уменьшением рисков потери управления автомобилем на скользкой дороге.

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