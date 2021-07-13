В Киеве посреди дороги забил фонтан, но его просто прикрыли камнями (видео)

В Киеве 13 июля произошло очередное ЧП. На этот раз на улице Кричевского в Святошинском районе Киева прорвало трубу прямо на проезжей части.
Об этом сообщается на странице Киева Оперативного в Facebook.
На месте происшествия из асфальта бьет вода, но коммунальные службы бездействуют.
"На ул Кричевского, 19 из-под асфальта бьет фонтаном вода. Службы никак не реагируют - тупо безразлично", - написал автор видео под ним.
В Святошинском районе Киева забил фонтан
В комментариях пользователи ужаснулись состоянием киевских дорог и отметили, что такие случаи постоянно происходят.
Как мы ранее писали, в воскресенье, 11 июля, в Киеве прорвало теплосеть, которая находится под мостом Патона. Из-за этого образовался мощный водопад.