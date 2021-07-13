У Києві посеред дороги забив фонтан, але його просто прикрили камінням (відео)

У Києві 13 липня сталася чергова НП. Цього разу на вулиці Кричевського у Святошинському районі Києва прорвало трубу прямо на проїжджій частині.
Про це повідомляється на сторінці Києва Оперативного в Facebook.
На місці події з асфальту б'є вода, але комунальні служби не діють.
"На вул Кричевського, 19 з-під асфальту б'є фонтаном вода. Служби ніяк не реагують - тупо байдуже", - написав автор відео під ним.
У Святошинському районі Києва забив фонтан
У коментарях користувачі жахнулися станом київських доріг і відзначили, що такі випадки постійно відбуваються.
Як ми раніше писали, в неділю, 11 липня, у Києві прорвало тепломережу, яка знаходиться під мостом Патона. Через це утворився потужний водоспад.