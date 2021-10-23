В Киеве попрошайка "без рук" моментально исцелился: видео разоблачения

Так, мужчина подошел в районе Майдана Независимости к мужчине с якобы ограниченными возможностями. На видео видно, что он стоит на коленях и просит милостыню. К тому же он объяснил, что у него нет рук.

Мужчина дал "инвалиду" 100 гривен. К тому же он спросил, как тот потерял руки. Нищий рассказал, что это результат автокатастрофы.

Однако, мужчина в это не поверил. Он начинает изображать заклинание, после чего просто просит нищего вынуть свои руки из-за спины. Тот не соглашался, но потом все же сделал это.

В конце мужчина требует вернуть ему 100 гривен, из-за чего в итоге конфликт начинает обостряться и доходит до рукоприкладства.

В комментариях пользователи пишут, что такие случаи случаются не впервые.