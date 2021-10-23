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В Киеве попрошайка "без рук" моментально исцелился: видео разоблачения

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве в центре города мужчина обнаружил "инвалида", который просил милостыню и якобы потерял руки в автокатастрофе. Однако, мужчина чудом исцелился.

Видео опубликовали в Telegram- канале "Киев Оперативный".

Так, мужчина подошел в районе Майдана Независимости к мужчине с якобы ограниченными возможностями. На видео видно, что он стоит на коленях и просит милостыню. К тому же он объяснил, что у него нет рук.

Мужчина дал "инвалиду" 100 гривен. К тому же он спросил, как тот потерял руки. Нищий рассказал, что это результат автокатастрофы.

Однако, мужчина в это не поверил. Он начинает изображать заклинание, после чего просто просит нищего вынуть свои руки из-за спины. Тот не соглашался, но потом все же сделал это.

В конце мужчина требует вернуть ему 100 гривен, из-за чего в итоге конфликт начинает обостряться и доходит до рукоприкладства.

В комментариях пользователи пишут, что такие случаи случаются не впервые.

  • Второе пришествие, руки отросли;
  • А говорили, что чудес не бывает;
  • Похоже, что его били в детстве;
  • Нужно жертвовать деньги тем, кто только в них нуждается;
  • Никогда не даю безногим, безруким на хлеб;
  • Их по Киеву очень много;
  • Это уже не первый такой случай "исцеления".

Ранее мы сообщали, что мошенники похитили у украинки деньги при покупке дров.

Также мы писали, что в Киеве заблокировали финансовую пирамиду, где мошенники обещали доход от торговли валютами.

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попрошайка