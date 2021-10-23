У Києві жебрак "без рук" моментально зцілився: відео викриття

Так, чоловік підійшов в районі Майдану Незалежності до чоловіка з нібито обмеженими можливостями. На відео видно, що він стоїть на колінах і просить милостиню. До того ж він пояснив, що у нього немає рук.

Чоловік дав "інваліду" 100 гривень. До того ж він запитав, як той втратив руки. Жебрак розповів, що це результат автокатастрофи.

Однак, чоловік в це не повірив. Він починає зображати заклинання, після чого просто просить жебрака вийняти свої руки з-за спини. Той не погоджувався, але потім все ж зробив це.

В кінці чоловік вимагає повернути йому 100 гривень, через що в підсумку конфлікт починає загострюватися та доходить до рукоприкладства.

У коментарях користувачі пишуть, що такі випадки трапляються не вперше.