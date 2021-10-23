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У Києві жебрак "без рук" моментально зцілився: відео викриття

Автор: Тетяна Самарук

У Києві в центрі міста чоловік виявив "інваліда", який просив милостиню та нібито втратив руки в автокатастрофі. Однак, чоловік "дивом" зцілився.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Київ Оперативний".

Так, чоловік підійшов в районі Майдану Незалежності до чоловіка з нібито обмеженими можливостями. На відео видно, що він стоїть на колінах і просить милостиню. До того ж він пояснив, що у нього немає рук.

Чоловік дав "інваліду" 100 гривень. До того ж він запитав, як той втратив руки. Жебрак розповів, що це результат автокатастрофи.

Однак, чоловік в це не повірив. Він починає зображати заклинання, після чого просто просить жебрака вийняти свої руки з-за спини. Той не погоджувався, але потім все ж зробив це.

В кінці чоловік вимагає повернути йому 100 гривень, через що в підсумку конфлікт починає загострюватися та доходить до рукоприкладства.

У коментарях користувачі пишуть, що такі випадки трапляються не вперше.

  • Друге пришестя, руки відросли;
  • А казали, що чудес не буває;
  • Схоже, що його били в дитинстві;
  • Потрібно жертвувати гроші тим, хто тільки їх потребує;
  • Ніколи не даю безногим, безруким на хліб;
  • Їх по Києву дуже багато;
  • Це вже не перший такий випадок "зцілення".

Раніше ми повідомляли, що шахраї викрали в українки гроші при покупці дров.

Також ми писали, що у Києві заблокували фінансову піраміду, де шахраї обіцяли дохід від торгівлі валютами.

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