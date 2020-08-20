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В Киеве полуголый мужчина устроил "покатушки" с полицией (фото)

Четверг 20 августа 2020 10:32
В Киеве полуголый мужчина устроил "покатушки" с полицией (фото)
В Киеве поймали пьяного водителя (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве полиция задержала пьяного, полуголого мужчину

В Киеве патрульные остановили автомобиль, за рулем которого находился пьяный водитель. Мужчина, который был практически без одежды, решил устроить гонки с правоохранителями, но был остановлен. Об этом сообщают на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Водителя в состоянии алкогольного опьянения остановили на улице Братиславской. Он совершил аварию и пытался быстро уехать.

"Киев. Ночная погоня и задержание. Пьяный водитель новенького Фольксваген Пассат с 2.04 промилле совершил ДТП и пытался скрыться по левому берегу", - сказано в сообщении.

Как оказалось, мужчина живет на Троещине, а работает на рынке Перова. Почему он оказался в таком состоянии за рулем покажет следствие.

В комментариях украинцы отметили, что автомобиль совсем не новый.

В Киеве полуголый мужчина устроил &quot;покатушки&quot; с полицией (фото)

В Киеве полиция поймала пьяного в стельку водителя (фото: facebook.com/pg/dtp.kiev.ua)

Как мы ранее сообщали, в Киеве сбили лося, который жил в лесопосадках и неоднократно появлялся на видео в соцсетях.

Также мы писали, что в Харьковской области водитель сбил на неурегулированном пешеходном переходе молодую женщину и коляску с новорожденным сыном, которому всего две недели.

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