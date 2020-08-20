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У Києві напівголий чоловік влаштував "покатушки" з поліцією (фото)

Четвер 20 серпня 2020 10:32
У Києві напівголий чоловік влаштував "покатушки" з поліцією (фото)
У Києві спіймали п'яного водія (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві поліція затримала п'яного, напівголого чоловіка

У Києві патрульні зупинили автомобіль, за кермом якого знаходився п'яний водій. Чоловік, який був практично без одягу, вирішив влаштувати гонки з правоохоронцями, але був зупинений. Про це повідомляють на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

Водія в стані алкогольного сп'яніння зупинили на вулиці Братиславській. Він скоїв аварію і намагався швидко виїхати.

"Київ. Нічна погоня і затримання. П'яний водій новенького Фольксваген Пасат з 2.04 проміле скоїв ДТП і намагався втекти по лівому березі", - сказано в повідомленні.

Як виявилося, чоловік живе на Троєщині, а працює на ринку Перова. Чому він опинився в такому стані за кермом покаже слідство.

В коментарях українці відзначили, що автомобіль зовсім не новий.

У Києві напівголий чоловік влаштував &quot;покатушки&quot; з поліцією (фото)

У Києві поліція затримала п'яного як чіп водія (фото: facebook.com/pg/dtp.kiev.ua)

Як ми раніше повідомляли, у Києві збила лося, який жив у лісопосадках і неодноразово з'являвся на відео в соцмережах.

Також ми писали, що у Харківській області водій збив на неврегульованому пішохідному переході молоду жінку і коляску з новонародженим сином, якому всього два тижні.

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