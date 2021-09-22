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В Киеве полностью "зачистили" рынок "Юность": эпоха канула в лету (фото)

Автор: Людмила Жукова

В Киеве полностью "зачистили" всем известный рынок "Юность" на Лесном массиве. Убирали незаконные МАФы там в течении трех недель и вот результата.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев без цензуры".

Территорию строительного рынка очистили от незаконных торговых сооружений бригады работников коммунального предприятия "Киевблагоустройство".

В работах была активно задействована тяжелая спецтехника. На рынке "Юность" уже демонтировали более полусотни МАФов. Депутат Киевского городского совета Владислав Трубицын подчеркнул, что демонтаж незаконных объектов на рынке "Юность" проходит в рамках закона.

Для справки

Напомним, что колхозный рынок открыли в 1971 году и он назывался Лесной. Но, поскольку рядом была трамвайная остановка "Улица Юности", со временем и рынок изменил название. Сейчас рынок "Юность" - крупнейший строительный рынок Киева и место, у которого образуются огромные пробки.

Пока что остается неясным, что же будет на месте рынка "Юность" в будущем.

Рынок "Юность" в Киеве зачистили

Как мы ранее писали, стало известно, что построят на месте Демеевского рынка в Киеве.

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Киев