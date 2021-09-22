У Києві повністю "зачистили" ринок "Юність": пішла епоха (фото)

Територію будівельного ринку очистили від незаконних торгових споруд бригади працівників комунального підприємства "Київблагоустрій".

У роботах була активно задіяна важка спецтехніка. На ринку "Юність" вже демонтували понад півсотні МАФів. Депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин підкреслив, що демонтаж незаконних об'єктів на ринку "Юність" проходить в рамках закону.

Для довідки

Нагадаємо, що колгоспний ринок відкрили в 1971 році і він називався Лісовий. Але, оскільки поруч була трамвайна зупинка "Вулиця Юності", з часом і ринок змінив назву. Зараз ринок "Юність" - найбільший будівельний ринок Києва і місце, у якого утворюються величезні пробки.

Поки що залишається неясним, що ж буде на місці ринку "Юність" в майбутньому.

Ринок "Юність" у Києві зачистили