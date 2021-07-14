В Киеве полностью исчезли билеты в общественном транспорте: как теперь платить

В Киеве с сегодняшнего дня, 14 июля, полностью отменили билеты для оплаты проезда в общественном транспорте. Если раньше после сокращения кондукторов, "талончик" можно купить у водителя, то теперь придется рассчитаться иным способом.
Как это сделать - читайте ниже в нашем материале.
"Все поездки в муниципальном транспорте теперь цифровизированы в электронные билеты", - рассказали в пресс-службе Киевской горадминистрации и добавили, что столица стала первым украинским городом, отказавшимся от бумажных талонов.
Чтобы воспользоваться транспортом - троллейбусом, автобусом, трамваем, надо приобрести транспортную карту, или купить QR-билет, или же иметь "Карту киевлянина" для льготного проезда.
Транспортную карту (Kyiv Smart Card) или же QR-билет можно приобрести в следующих пунктах:
В КГГА говорят, что такая реформа позволит улучшить работу транспорта. Ведь с помощью цифрового обращения билетов будет яснее картина по работе транспорта, загруженности каждого конкретного маршрута.
После того, как с 1 июля в транспорте сократили должность кондукторов (контролеров-кассиров), им было предложено перейти на должность контролера (или другие вакансии в предприятии).
Таким образом, контролеров, которые без предупреждения будут проверять, оплатили ли вы поездку, станет больше. И если стоимость одноразовой поездки составляет 8 грн, то штраф придется уплатить в двадцать раз больше, то есть 160 грн.
При входе в транспорт надо обязательно завизировать свою поездку на валидаторе, даже если вы едете всего одну остановку.
Такое право предоставляется ряду льготных категорий, утвержденных КГГА:
О всех категориях льготников можно узнать по ссылке.
Ранее мы писали, как получить "Карту киевлянина", и какие еще преимущества она дает.