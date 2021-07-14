В Киеве полностью исчезли билеты в общественном транспорте: как теперь платить

"Все поездки в муниципальном транспорте теперь цифровизированы в электронные билеты", - рассказали в пресс-службе Киевской горадминистрации и добавили, что столица стала первым украинским городом, отказавшимся от бумажных талонов.

Чтобы воспользоваться транспортом - троллейбусом, автобусом, трамваем, надо приобрести транспортную карту, или купить QR-билет, или же иметь "Карту киевлянина" для льготного проезда.

Транспортную карту (Kyiv Smart Card) или же QR-билет можно приобрести в следующих пунктах:

T-киоски;

терминалы самообслуживания е-билета;

терминалы Easy Pay;

станции Киевского метрополитена;

приложение "Киев цифровой".

В КГГА говорят, что такая реформа позволит улучшить работу транспорта. Ведь с помощью цифрового обращения билетов будет яснее картина по работе транспорта, загруженности каждого конкретного маршрута.

Как будут контролироваться поездки

После того, как с 1 июля в транспорте сократили должность кондукторов (контролеров-кассиров), им было предложено перейти на должность контролера (или другие вакансии в предприятии).

Таким образом, контролеров, которые без предупреждения будут проверять, оплатили ли вы поездку, станет больше. И если стоимость одноразовой поездки составляет 8 грн, то штраф придется уплатить в двадцать раз больше, то есть 160 грн.

При входе в транспорт надо обязательно завизировать свою поездку на валидаторе, даже если вы едете всего одну остановку.

Кто имеет право бесплатного проезда по "Карте киевлянина"

Такое право предоставляется ряду льготных категорий, утвержденных КГГА:

пенсионеры по возрасту,

люди, имеющие особые заслуги перед Родиной, в том числе - особые трудовые заслуги,

неработающие горожане, которые ухаживают за инвалидами 1 группы и пенсионерами старше 80 лет,

участники войны, не входящие в категорию пенсионеров,

люди, на которых распространяется действие закона "О статусе ветеранов войны"

многодетные родители, у которых трое и более детей.

О всех категориях льготников можно узнать по ссылке.