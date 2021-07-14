В Києві повністю зникли квитки в громадському транспорті: як тепер платити

В Києві від сьогодні, 14 липня, повністю скасували квитки для оплати проїзду в громадському транспорті. Якщо раніше після скорочення кондукторів, "талончик" можна купити у водія, то тепер розрахуватися доведеться в інший спосіб.
Як це зробити - читайте нижче в нашому матеріалі.
"Всі поїздки в муніципальному транспорті тепер цифровізовані в електронні квитки", - розповіли в прес-службі Київської міськадміністрації і додали, що столиця стала першим українським містом, що відмовилося від паперових талонів.
Аби скористатися транспортом - тролейбусом, автобусом, трамваєм, треба придбати транспортну картку, або купити QR-квиток, або ж мати "Картку киянина" для пільгового проїзду.
Транспортну картку (Kyiv Smart Card) або ж QR-квиток можна придбати в таких пунктах:
У КМДА кажуть, що така реформа дозволить покращити роботу транспорту. Адже за допомогою цифрового обігу квитків буде яснішою картина по роботі транспорту, завантаженості кожного конкретного маршруту.
Після того, як з 1 липня в транспорті скоротили посаду кондукторів (контролерів-касирів), їм було запропоновано перейти на посаду контролера (або інші вакансії в підприємстві).
Таким чином, контролерів, які без попередження будуть перевіряти, чи оплатили ви поїздку, побільшає. І якщо вартість одноразової поїздки становить 8 грн, то штраф доведеться сплатити у двадцятеро більший, тобто 160 грн.
При вході до транспорту треба обов'язково завізувати свою поїздку на валідаторі, навіть якщо ви їдете всього одну зупинку.
Таке право надається ряду пільгових категорій, затверджених КМДА:
Про всі категорії пільговиків можна дізнатися за посиланням.
Раніше ми писали, як отримати "Картку киянина", і які ще переваги вона дає.