В Киеве полиция взяла штурмом элитный ресторан из-за нарушения карантина (видео)

В Киеве полиция взяла штурмом ресторан "Гавана" после того, как активисты уличили их в нарушении карантина выходного дня. Заведение на берегу Днепра продолжило принимать посетителей в субботу, 14 ноября, а столик можно спокойно забронировать в интернете.

Журналист Роман Бочкала показал в Facebook, как два автобуса полиции боролись со злостными нарушителями.

"Карантин выходного дня не для всех. Респектабельный ресторан Гавана, на берегу Днепра, решил, что может работать. Это легко выдавали горящие огни и запаркованные авто. Ковид, пандемия, всем сложно? Не, не слышали!" - пишет Бочкала.

В Киеве полиция штурмовала ресторан из-за карантина (видео: facebook.com/kievtypical)

В результате активисты организации "Стоп коррупции" вызвали полицию, но правоохранителей не пустили. Вместо этого одного из активистов ударили в лицо. Все закончилось вызовом двух автобусов "штурмовиков". Последние в ресторан таки проникли, сотрудников уложили на пол и "повязали".

"Ребята наглые до ужаса. Правозащитника, который вызвал полицию, ударили в лицо. Объективности ради за время всего рейда это первый киевский ресторан, который нарушил карантин. Выясняем чья эта Гавана", - добавил Бочкала.

В Киеве полиция штурмовала ресторан из-за карантина (видео: facebook.com/kievtypical)

Тем временем пользователи сети набросились на активистов за излишнюю бдительность. В комментариях они возмущены тем, что бизнесмены страдают из-за новых ограничений.

"Я вангую, активисты ходят по ресторанам и пытаются выбить деньги за то, что работают, а кто не платит, на того мусоров вызывают;

Активисты не очень люди, по-честному. Задолбали своим карантином;

Цирк... Лучше бы полиция так работала, там, где это действительно нужно... А то нашли самых злостных правонарушителей;

У нас активисты давно уже в роли стукачей и провокаторов", - пишут комментаторы.

Напомним, что с 14 ноября в Украине начал действовать карантин выходного дня. Согласно новым ограничениям, по субботам и воскресеньям заведения общественного питания должны работать исключительно на вынос.

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