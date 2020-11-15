У Києві поліція взяла штурмом елітний ресторан через порушення карантину (відео)

У Києві поліція взяла штурмом ресторан "Гавана" після того, як активісти викрили їх у порушенні карантину вихідного дня. Заклад на березі Дніпра продовжив приймати відвідувачів у суботу, 14 листопада, а столик можна спокійно забронювати в інтернеті.

Журналіст Роман Бочкала показав у Facebook, як два автобуси поліції боролися зі злісними порушниками.

"Карантин вихідного дня не для всіх. Респектабельний ресторан Гавана, на березі Дніпра, вирішив, що може працювати. Це легко видавали гарячі вогні і припарковані авто. Ковід, пандемія, всім складно? Не, не чули!" - пише Бочкала.

У Києві поліція штурмувала ресторан через карантин (відео: facebook.com/kievtypical)

У результаті активісти організації "Стоп корупції" викликали поліцію, але правоохоронців не пустили. Замість цього одного з активістів вдарили в обличчя. Все закінчилося викликом двох автобусів "штурмовиків". Останні в ресторан таки проникли, співробітників поклали на підлогу й "пов'язали".

"Хлопці нахабні до жаху. Правозахисника, який викликав поліцію, вдарили в обличчя. Заради об'єктивності за час рейду це перший київський ресторан, який порушив карантин. З'ясовуємо чия ця Гавана", - додав Бочкала.

У Києві поліція штурмувала ресторан через карантин (відео: facebook.com/kievtypical)

Тим часом користувачі мережі накинулися на активістів за зайву пильність. В коментарях вони обурені тим, що бізнесмени страждають через нові обмеження.

"Я вангую, активісти ходять по ресторанах і намагаються вибити гроші за те, що працюють, а хто не платить, на того мусорів викликають;

Активісти не дуже люди, по-чесному. Задовбали своїм карантином;

Цирк... Краще б поліція так працювала, там, де це дійсно потрібно... А то знайшли найбільш злісних правопорушників;

У нас активісти давно вже в ролі стукачів і провокаторів", - пишуть коментатори.

Нагадаємо, що з 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня. Відповідно до нових обмежень, суботами і неділями заклади громадського харчування мають працювати виключно на винос.

Раніше ми писали, що для пенсіонерів зробили важливе уточнення з приводу роботи карантину вихідного дня.