Скандал со штурмом ресторана в Киеве получил продолжение: объявили себя заложниками

Штурм ресторана в Киеве в карантин выходного дня получил продолжение (коллаж: РБК-Украина)

Столичный ресторатор рассказал все подробности происшествия

Скандал со штурмом полицейскими ресторана "Гавана" в Киеве, который якобы нарушал так называемый карантин выходного дня 14 ноября, обрастает новыми деталями.

Так, столичный бизнесмен и ресторатор Дмитрий Федотенков рассказал, что все события были спровоцированы членами организации "Стоп коррупция". Кроме того, при штурме ресторана правоохранители довольно жестоко обращались с сотрудниками заведения, превышая служебные полномочия. Об этом Федотенков подробно рассказал на своей странице в Facebook.

"Вчера ночью доблестная национальная полиция спасала планету. В результате антитеррористической операции был побежден коронавирус, коронопорядок, побиты все антирекорды и мужественно нейтрализованы мои мангальщик, пиццайоло и директор ресторана. Захватывали ресторан Гавана", - пишет он

Также ресторатор рассказал, что первыми в ресторан приехали представители "Стоп коррупции".

"Внутри находилась компания из 14 человек моих знакомых, вместе с директором ресторана и сотрудниками, которые обслуживали клиентов на вынос. Чтобы оценить масштаб проблемы, "Гавана" - это ресторан на 300 посадочных мест. Он был закрыт для наших целей. Мы никого не приглашали, не ждали и никому не мешали. В какой-то момент появилась группа провокаторов из "Стоп коррупция". Сегодня они называют себя "журналистами", но к этой доблестной профессии не имеют никакого отношения. Это ряженые коммерческие провокаторы, работающие под заказ. Полагаю, мы у них не первые и не последние, поэтому делюсь опытом", - рассказывает Дмитрий.

Обманным путем активисты попали на кухню ресторана и стали звонить в полицию.

"Активисты попросили снять шоу кухню и обманным путем зашли внутрь. Сели, вызвали полицию. Мы предложили им выйти. Они объявили себя заложниками и заявили, что уйдут в сопровождении полицейских - никак иначе. Рассчитывал, что они сами привяжут себя к стульям, но обошлось", - сообщает о "захвате заложников" ресторатор.

В результате штурма ресторана были и пострадавшие.

"В скором времени приехали два автобуса с полицейскими, в масках и с автоматами. Выломали дверь, вломились в ресторан, поцеловались и обнялись с провокаторами и уложили на пол четверых наших людей, в том числе директора ресторана, который не оказывал никакого сопротивления. Заломали руки, нанесли телесные повреждения", - добавил киевлянин.

Также отмечается, что сейчас проводятся следственные работы.

"Мы этого так просто не оставим. И все виновные, в том числе провокаторы, понесут ответственность за вчерашний инцидент", - подытожил ресторатор.

Напомним, что с 14 ноября в Украине начал действовать карантин выходного дня. Согласно новым ограничениям, по субботам и воскресеньям заведения общественного питания должны работать исключительно на вынос.