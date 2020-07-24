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У Києві поліцейський йшов з роботи і врятував жінок від нападу: історія та фото героя

Київ, П'ятниця 24 липня 2020 12:46
У Києві поліцейський йшов з роботи і врятував жінок від нападу: історія та фото героя
У Києві поліцейський затримав неадеквата, який нападав на жінок (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві патрульний поліцейський допоміг жінкам уникнути побиття

У Києві патрульний поліцейський, повертаючись зі служби, допоміг затримати неадеквата, який побив жінку, і погрожував іншим. Фото героя зробила користувач мережі, що стала свідком цієї події. Дівчина назвала патрульного "своїм героєм" і дуже вдячна йому за вчинок.

Сталося це на Севастопольській площі, повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Києва. А героя-патрульного звуть Віктор Сємянніков.

"Вчора, повертаючись додому після служби, патрульний почув жіночі крики, що доносилися з підземного переходу на Севастопольській площі", - йдеться в повідомленні.

Спочатку патрульний зробив неадеквату з явними ознаками алкогольного сп'яніння, зауваження. Він ніби заспокоївся, але потім продовжив безчинства.

Тоді Віктор затримав його і викликав на допомогу колег.

У Києві поліцейський йшов з роботи і врятував жінок від нападу: історія та фото героя

Віктор Сємянніков затримав неадеквата (фото: facebook.com/Патрульна поліція Києва)

"Людина на фото - мій герой. Вчора я стала свідком того, як п'яне бидло, що побило жінку, початок кидатися і на інших оточуючих. Молодий чоловік у чорному - поліцейський, який випадково проходив повз, заламав цю істоту і затримував до приїзду наряду поліції. Навколо сім жінок, всі перелякані і в шоці від побаченого, будуть давати свідчення, - написала очевидиця події. - Щодо цього поліцейського - імені не знаю, але думаю що Київська поліція може ним пишатися".

Раніше ми писали, що під Вінницею підлітки врятували потопаючу, у якої вже не було шансів.

Також повідомлялося, що у Вінниці патрульні зняли з мосту вагітну жінку.

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