В Киеве полицейские похитили мужчину, чтобы "заработать" 10 тысяч долларов (фото)

В Киеве двое полицейских похитили мужчину, который находился в уголовном розыске, и угрожали ему, если тот не заплатит им 10 тыс. долларов.

Так, в конце апреля полицейские имитировали задержание мужчины, после чего потребовали от него 10 тыс. долларов США. В противном случае они угрожали выдать мужчину органу, который объявил его в розыск.

По указанному требованию потерпевший был вынужден согласиться.

После того как деньги были собраны, потерпевший предоставил сотрудникам полиции около 95 тыс. гривен, после чего его отпустили, при этом никаких документов о задержании не складывалось.

Однако, 25 августа, правоохранители провели обыски по месту жительства и месту работы подозреваемых. В настоящее время решается вопрос об избрании им мер пресечения.

В Киеве полицейские похитили человека и требовали выкуп (фото: npu.gov.ua)

Сейчас старшему следователю и старшему участковому офицеру Голосеевского управления полиции и 41-летнему жителю Киевской области сообщено о подозрении.

По факту незаконного лишения свободы человека и получение неправомерной выгоды, по предварительному сговору группой лиц, с использованием служебного положения, сопряженное с вымогательством (ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 368 УК Украины), им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Продолжается досудебное расследование.