ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве полицейские похитили мужчину, чтобы "заработать" 10 тысяч долларов (фото)

Новина українською →
Киев, Четверг 26 августа 2021 14:52
В Киеве полицейские похитили мужчину, чтобы "заработать" 10 тысяч долларов (фото) Полицейски похитили человека чтобы "заработать" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве двое полицейских похитили мужчину, который находился в уголовном розыске, и угрожали ему, если тот не заплатит им 10 тыс. долларов.

О вопиющем случае рассказывает Национальная полиция Украины.

Так, в конце апреля полицейские имитировали задержание мужчины, после чего потребовали от него 10 тыс. долларов США. В противном случае они угрожали выдать мужчину органу, который объявил его в розыск.

По указанному требованию потерпевший был вынужден согласиться.

После того как деньги были собраны, потерпевший предоставил сотрудникам полиции около 95 тыс. гривен, после чего его отпустили, при этом никаких документов о задержании не складывалось.

Однако, 25 августа, правоохранители провели обыски по месту жительства и месту работы подозреваемых. В настоящее время решается вопрос об избрании им мер пресечения.

В Киеве полицейские похитили мужчину, чтобы &quot;заработать&quot; 10 тысяч долларов (фото)В Киеве полицейские похитили мужчину, чтобы &quot;заработать&quot; 10 тысяч долларов (фото)В Киеве полицейские похитили мужчину, чтобы &quot;заработать&quot; 10 тысяч долларов (фото)В Киеве полицейские похитили мужчину, чтобы &quot;заработать&quot; 10 тысяч долларов (фото)В Киеве полицейские похитили человека и требовали выкуп (фото: npu.gov.ua)

Сейчас старшему следователю и старшему участковому офицеру Голосеевского управления полиции и 41-летнему жителю Киевской области сообщено о подозрении.

По факту незаконного лишения свободы человека и получение неправомерной выгоды, по предварительному сговору группой лиц, с использованием служебного положения, сопряженное с вымогательством (ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 368 УК Украины), им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Продолжается досудебное расследование.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области мужчина угрожал прохожим оружием ему грозит семь лет тюрьмы.

Также под Киевом мужчина ворвался в чужой дом и напал на детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
полиция
LITE
Праздник 26 августа: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины
Праздник 26 августа: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины