В Киеве полицейские похитили мужчину, чтобы "заработать" 10 тысяч долларов (фото)
В Киеве двое полицейских похитили мужчину, который находился в уголовном розыске, и угрожали ему, если тот не заплатит им 10 тыс. долларов.
О вопиющем случае рассказывает Национальная полиция Украины.
Так, в конце апреля полицейские имитировали задержание мужчины, после чего потребовали от него 10 тыс. долларов США. В противном случае они угрожали выдать мужчину органу, который объявил его в розыск.
По указанному требованию потерпевший был вынужден согласиться.
После того как деньги были собраны, потерпевший предоставил сотрудникам полиции около 95 тыс. гривен, после чего его отпустили, при этом никаких документов о задержании не складывалось.
Однако, 25 августа, правоохранители провели обыски по месту жительства и месту работы подозреваемых. В настоящее время решается вопрос об избрании им мер пресечения.
В Киеве полицейские похитили человека и требовали выкуп (фото: npu.gov.ua)
Сейчас старшему следователю и старшему участковому офицеру Голосеевского управления полиции и 41-летнему жителю Киевской области сообщено о подозрении.
По факту незаконного лишения свободы человека и получение неправомерной выгоды, по предварительному сговору группой лиц, с использованием служебного положения, сопряженное с вымогательством (ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 368 УК Украины), им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Продолжается досудебное расследование.
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