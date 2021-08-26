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У Києві поліцейські викрали чоловіка, щоб "заробити" 10 тисяч доларів (фото)

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Київ, Четвер 26 серпня 2021 14:52
У Києві поліцейські викрали чоловіка, щоб "заробити" 10 тисяч доларів (фото) Поліцейськи викрали людину щоб "заробити" (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві двоє поліцейських викрали чоловіка, який перебував у кримінальному розшуку, та погрожували йому, якщо той не заплатить їм 10 тис. доларів.

Про кричущий випадок розповідає Національна поліція України.

Так, наприкінці квітня поліцейські імітували затримання чоловіка, після чого почали вимагати від нього 10 тис. доларів США. В іншому разі вони погрожували видати чоловіка органу, який оголосив його у розшук.

На вказану вимогу потерпілий був змушений погодитись.

Після того, як гроші були зібрані, потерпілий надав працівникам поліції близько 95 тис. гривень, після чого його відпустили, при цьому жодних документів про затримання не складалось.

Однак, 25 серпня, правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та місцем роботи підозрюваних. На теперішній час вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

У Києві поліцейські викрали чоловіка, щоб &quot;заробити&quot; 10 тисяч доларів (фото)У Києві поліцейські викрали чоловіка, щоб &quot;заробити&quot; 10 тисяч доларів (фото)У Києві поліцейські викрали чоловіка, щоб &quot;заробити&quot; 10 тисяч доларів (фото)У Києві поліцейські викрали чоловіка, щоб &quot;заробити&quot; 10 тисяч доларів (фото)У Києві поліцейські викрали людину та вимагали викуп (фото: npu.gov.ua)

Наразі старшому слідчому та старшому дільничному офіцеру Голосіївського управління поліції та 41-річному мешканцю Київської області повідомлено про підозру.

За фактом незаконного позбавлення волі людини та одержання неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб, з використанням службового становища, поєднане із вимаганням (ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 368 КК України), їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Триває досудове розслідування.

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області чоловік погрожував перехожим зброєю, йому загрожує сім років тюрьми.

Також під Києвом чоловік увірвався у чужий будинок і напав на дітей.

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