В Киеве показали состояние моста Метро: "земля из-под ног буквально исчезла" (видео)

По словам мужчины, он совершал пробежку по мосту, и под ногами стали шататься плиты.

"Пробегал вчера через мост Метро, как из-под ног буквально исчезла земля. Кусок плиты на мостовом тротуаре просто гуляет. Добавляю видео и метку места на карте", - говорится в публикации.

Также житель столицы призвал всех быть осторожными, проходя по пешеходной части знаменитого двухъярусного моста, построенного в 1965 году.

Предупреждаем, на видео звучит ненормативная лексика!

Видео: в Киеве мост Метро чуть не ушел из-под ног прохожего

Напомним, что киевский мост Метро стал первым в мире арочным сооружением с большими прогонами, спроектированном на сухих стыках. Максимальный пролет между опорами составляет 116,97 м. Общая длина моста 682,64 м. Ширина верхнего метрояруса - 9,4 м. На нижних боковых прогонах имеется автодорога шириной по 7 метров в каждую сторону и пешеходные тротуары шириной 2,5 метра.

В январе 2019 года столичные власти утвердили проект капитального ремонта автопроездов моста. Продолжительность капитального ремонта была рассчитана на 22 месяца.