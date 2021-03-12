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У Києві показали повністю "вбиту" дорогу: такого жаху ще не бачили

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 березня 2021 08:58
У Києві показали повністю "вбиту" дорогу: такого жаху ще не бачили У Києві показали "вбиту" дорогу (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві після зими разом зі снігом зійшли також покриття з доріг. Це видно неозброєним оком на вулиці Колоскова, яка веде до музею Авіації в столиці.

Сумну картину показали на відео, опублікованому в Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

"Шастаю по Києву. Мав щастя і досвід проїхати по чудовій вулиці
Колоскова, яка веде від Совок безпосередньо до Музею авіації. Чесно такого жаху не бачив у Києві з часів печенігів. Дика дорога вгору без покриття. І навіть ділянка, яку все вже зробили, без розмітки, завалена шинами та ямами, а біля Музею авіації розвалені бордюри, купа ям сміття і бетонні блоки скрізь", - написав свої враження автор відео.

У Києві показали жахливий стан дороги на Колоскова

Автор відео пише, що дороги в столиці виглядають, як після бомбардування.

"Чесно, картина не як в столиці, а як після бомбардування. Цікаво, що по вулиці Колоскова рух досить інтенсивний, переді мною й за мною їхали багато машин", - зазначив автор відео.

Як ми раніше писали, в мережі показали жахливий стан дороги під Дніпром, суцільні ями без покриття.

Також ми повідомляли, що в мережі показали жахливий стан окружної дороги в Черкаській області.

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