У Києві показали фото дуже "втомленого" Північного мосту: стан жахає (фото)

У Києві "втомився" черговий міст. Цього разу в жалюгідному стані знаходиться Північний, який з'єднує Оболонь з Троєщиною.

Зазначається, що міст вже 45 років не ремонтували.

"Стан північного мосту, який за 45 років капітального ремонту не бачив. Зате в патріотичних кольорах", - написав автор знімка.

У Києві показали стан північного мосту (фото: Telegram / Київське чтиво)

На опублікованому фото можна побачити пішохідну частину переправи, де всюди іржа і дірки від корозії металу.

Нагадаємо, що Північний міст побудували в 1976 році. Його висота 119 метрів.

Це один з автотранспортних мостів через Дніпро в Києві, що грає найважливішу роль в транспортній інфраструктурі столиці. Проектна назва моста - Північний, також в деяких джерелах Північний мостовий перехід, вживалося поряд з Московським мостом.

Головний інженер проекту - це Георгій Борисович Фукс.