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У Києві показали фото дуже "втомленого" Північного мосту: стан жахає (фото)

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Київ, Вівторок 11 січня 2022 08:46
У Києві показали фото дуже "втомленого" Північного мосту: стан жахає (фото) Північний міст у Києві знаходиться в жалюгідному стані (ru.wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

У Києві "втомився" черговий міст. Цього разу в жалюгідному стані знаходиться Північний, який з'єднує Оболонь з Троєщиною.

Фотографію шляхопроводу опублікували в Telegram-каналі Київське чтиво.

Зазначається, що міст вже 45 років не ремонтували.

"Стан північного мосту, який за 45 років капітального ремонту не бачив. Зате в патріотичних кольорах", - написав автор знімка.

У Києві показали фото дуже &quot;втомленого&quot; Північного мосту: стан жахає (фото)У Києві показали стан північного мосту (фото: Telegram / Київське чтиво)

На опублікованому фото можна побачити пішохідну частину переправи, де всюди іржа і дірки від корозії металу.

Нагадаємо, що Північний міст побудували в 1976 році. Його висота 119 метрів.

Це один з автотранспортних мостів через Дніпро в Києві, що грає найважливішу роль в транспортній інфраструктурі столиці. Проектна назва моста - Північний, також в деяких джерелах Північний мостовий перехід, вживалося поряд з Московським мостом.

Головний інженер проекту - це Георгій Борисович Фукс.

Як ми раніше писали, у Києві серйозно "втомився" один з головних мостів.

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