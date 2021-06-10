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В Киеве похитили бизнесмена-иностранца: дерзкое нападение попало на видео

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Киев, Четверг 10 июня 2021 18:29
В Киеве похитили бизнесмена-иностранца: дерзкое нападение попало на видео Коллаж РБК-Украина: в Киеве похитили бизнесмена
Автор: Владимир Костырин

В Киеве неизвестные похитили бизнесмена из Сербии просто посреди улицы, затолкали в автомобиль и скрылись. О происшествии правоохранителям рассказал друг предпринимателя, когда тот перестал выходить на связь.

Об этом 10 июня передает "Киев Оперативный" в Facebook.

Также в сети опубликовали видео, снятое камерой наблюдения - на кадрах показан момент нападения на мужчину.

Сам инцидент произошел на Подоле ночью 7 числа. Похищенным оказался гражданин Сербии Милован Роганович, бизнесмен, владельца компании "Дельта Спорт".

Как видно на ролике, предприниматель стоял на улице и общался по телефону. Рядом в єто ночное время никого не было. К мужчине подъезжает черный автомобиль, из которого выходят двое злоумышленников в масках и черных одеждах, а затем к ним присоединяется третий похититель. Они хватают свою жертву и заталкивают в салон внедорожника, после чего уезжают.

Видео: в Киеве похитили бизнесмена-иностранца Милована Рогановича

Также стало известно, что полиция по факту похищения открыла производство и проводит проверку, выясняет обстоятельства происшествия.

Компания "Дельта Спорт" (DELTA SPORT) работает в Украине с 1998 года и имеет свои розничные сети в Украине, Казахстане, Беларуси. Занимается продажей и дистрибуцией продукции известных брендов спортивной обуви и одежды.

Отметим, что ранее сегодня столичные правоохранители сообщили о нападении двух мужчин на иностранца возле ресторана, которого вывезли в лес и, угрожая пистолетом, ограбили. Преступников удалось задержать.

Также мы писали о том, что на днях в Киеве иностранцы похитили мужчину, чтобы "выбить" долг за ремонт квартиры.

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