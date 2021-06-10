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У Києві викрали бізнесмена-іноземця: зухвалий напад потрапив на відео

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Київ, Четвер 10 червня 2021 18:29
У Києві викрали бізнесмена-іноземця: зухвалий напад потрапив на відео Колаж РБК-Україна: у Києві викрали бізнесмена
Автор: Володимир Костирін

У Києві невідомі викрали бізнесмена з Сербії просто посеред вулиці, заштовхали в автомобіль і зникли. Про подію правоохоронцям розповів друг підприємця, коли той перестав виходити на зв'язок.

Про це 10 червня передає "Київ Оперативний" у Facebook.

Також в мережі опублікували відео, зняте камерою спостереження - на кадрах показаний момент нападу на чоловіка.

Сам інцидент стався на Подолі вночі 7 числа. Викраденим виявився громадянин Сербії Мілован Роганович, бізнесмен, власника компанії "Дельта Спорт".

Як видно на ролику, підприємець стояв на вулиці та спілкувався телефоном. Поруч в цей нічний час нікого не було. До чоловіка під'їжджає чорний автомобіль, з якого виходять двоє зловмисників в масках і чорному одязі, а потім до них приєднується третій викрадач. Вони хапають свою жертву і заштовхують в салон позашляховика, після чого їдуть.

Відео: у Києві викрали бізнесмена-іноземця Мілована Рогановича

Також стало відомо, що поліція за фактом викрадення відкрила провадження і проводить перевірку, з'ясовує обставини події.

Компанія "Дельта Спорт "(DELTA SPORT) працює в Україні з 1998 року і має свої роздрібні мережі в Україні, Казахстані, Білорусі. Займається продажем і дистрибуцією продукції відомих брендів спортивного взуття та одягу.

Зазначимо, що раніше сьогодні столичні правоохоронці повідомили про нападі двох чоловіків на іноземця біля ресторану, якого вивезли в ліс і, погрожуючи пістолетом, пограбували. Злочинців вдалося затримати.

Також ми писали про те, що днями у Києві іноземці викрали чоловіка, щоб "вибити" борг за ремонт квартири.

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