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В Киеве погибла 15-летняя девочка: выпрыгнула с балкона многоэтажки

Новина українською → Киев, Понедельник 01 марта 2021 14:56
В Киеве погибла 15-летняя девочка: выпрыгнула с балкона многоэтажки В Киеве 15-летняя девочка выпрыгнула с балкона многоэтажки (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве 15-летняя девочка выпрыгнула с балкона многоэтажного дома на Харьковском шоссе. К сожалению, спасти подростка не удалось, она скончалась на месте происшествия.

Детали трагедии рассказали в сообществе "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел на Харьковском шоссе в столице вечером 28 февраля. 15-летняя девочка выпрыгнула с балкона жилой многоэтажки. Она упала с большой высоты и шансов на ее спасение не было. Девочка погибла на месте.

Известно, что погибшая девочка проживала в одной квартире с бабушкой и дедушкой. Она сильно переживала из-за того, что ее родители развелись. Мать и отец нашли себе новые семьи, а девочка оказалась с бабушкой и дедушкой.

"Ребенок переживал из-за развода родителей. В этот вечер она вернулась с дня рождения подружки и сказала бабушке, что ей нужно выйти в подъезд позвонить. Спустя некоторое время бабушка решила вынести внучке куртку, чтобы она мерзла на балконе в подъезде, и, выйдя на балкон, увидела на земле под домом тело девочки", - рассказали соседи погибшей девочки в комментарии для издания Vesti.

На место трагедии приехали родители девочки. Очевидцы сообщили, что с матерью произошла истерика, а отец в отчаянии начал крушить кулаками припаркованный автомобиль.

На данный момент полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Полтавой обнаружили двух школьниц с порезанными запястьями.

А также рассказывали о том, что родные погибшего подростка из Киева сообщили, что "группы смерти" готовят к самоубийству заранее.

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