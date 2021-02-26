Волна суицидов среди подростков: под Полтавой обнаружили двух девочек с порезанными запястьями
В Полтавской области обнаружили возле школы двух восьмиклассниц с порезанными запястьями. Школьницы были в стрессовом состоянии, их немедленно госпитализировали.
Детали инцидента рассказали в пресс-службе Нацполиции в Полтавской области.
Двух школьниц обнаружили возле школы в четверг, 25 февраля. Обе восьмиклассницы – жительницы села в Шишацкой общине. Обеим пострадавшим по 14 лет. Их нашли возле учебного заведения с порезанными запястьями и в стрессовом состоянии. Девочек немедленно госпитализировали для оказания медицинской помощи. Сейчас их жизням ничего не угрожает, и они находятся в удовлетворительном состоянии.
Полиция начала расследование и устанавливает причины и условия, при которых школьницы решились на такой смертельный шаг.
"Сейчас полиция изучает причины и условия, побудившие учениц 8-го класса причинение вреда собственному здоровью. По результатам проверки мы будем принимать соответствующие правовые решения", - сообщил начальник Миргородского районного отдела полиции Андрей Тюков.
В полиции обратились к родителям и педагогам и призвали их быть внимательными и толерантными в общении с подростками.
"Важно понимать, что поведение подростков, связанное с самоповреждением (в том числе несуицидальним - self-harm), чаще встречается среди молодежи в состоянии стресса. Такое поведение направлено на определенный социальный эффект и зачастую является стремлением к изменению отношений, протестом против конкретного положения вещей или ситуации, стремлением обратить на себя внимание, получить помощь в решении конфликта или даже самонаказанию за неудачи. Помните! Больше всего отношения взрослых и детей портят равнодушие, грубость, недоверие, нехватка времени и нежелание общаться", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что по Украине прошла волна суицидов среди подростков и родные снова заговорили об активизации "групп смерти" в соцсетях.
А также мы писали о том, что психолог дал советы родителям, как уберечь своего подростка от попыток самоубийства и воздействия опасных групп в соцсетях.