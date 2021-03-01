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У Києві загинула 15-річна дівчинка: вистрибнула з балкона багатоповерхівки

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 березня 2021 14:56
У Києві загинула 15-річна дівчинка: вистрибнула з балкона багатоповерхівки У Києві 15-річна дівчинка вистрибнула з балкона багатоповерхівки (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Києві 15-річна дівчинка вистрибнула з балкона багатоповерхового будинку на Харківському шосе. На жаль, врятувати підлітка не вдалося, вона померла на місці події.

Деталі трагедії розповіли в співтоваристві "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.

Інцидент стався на Харківському шосе в столиці ввечері 28 лютого. 15-річна дівчинка вистрибнула з балкона житлової багатоповерхівки. Вона впала з великої висоти й шансів на її порятунок не було. Дівчинка загинула на місці.

Відомо, що загибла дівчинка мешкала в одній квартирі з бабусею і дідусем. Вона сильно переживала через те, що її батьки розлучилися. Мати та батько знайшли собі нові родини, а дівчинка опинилася з бабусею і дідусем.

"Дитина переживала через розлучення батьків. В цей вечір вона повернулася з дня народження подружки та сказала бабусі, що їй потрібно вийти в під'їзд зателефонувати. Через деякий час бабуся вирішила винести внучці куртку, щоб вона мерзла на балконі в під'їзді, і, вийшовши на балкон, побачила на землі під будинком тіло дівчинки", - розповіли сусіди загиблої дівчинки у коментарі для видання Vesti.

На місце трагедії приїхали батьки дівчинки. Очевидці повідомили, що з матір'ю сталася істерика, а батько в розпачі почав трощити кулаками припаркований автомобіль.

На цей момент поліція з'ясовує всі обставини трагедії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Полтавою виявили двох школярок з порізаними зап'ястями.

А також розповідали про те, що рідні загиблого підлітка з Києва повідомили, що "групи смерті" готують до самогубства заздалегідь.

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