В Киеве подростки устроили погром в трамвае: избили кондуктора и выбили окно

Несовершеннолетние избили кондуктора трамвая
В воскресенье, 11 октября, двое подростков устроили драку в трамвае возле станции метро "Черниговская". Несовершеннолетние выбили стекло, а также начали избивать кондуктора.
Успокоить дебоширов удалось только полицейским, и то они попробовали напасть и на них, но убежать не получилось. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
Аккуратно, мат! Вчера на Черниговской два малолетних оболтуса решили устроить драку в трамвае. В процессе, выбили...Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 12 жовтня 2020 р.
В Киеве подростки избили кондуктора трамвая (видео: facebook.com/KyivOperativ)
По данным Telegram-канала "Kievmap", хулиганам было по 13-15 лет. Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.
Напомним, в Киеве водители маршрутки и трамвая устроили драку посреди дороги.
Ранее в Киеве пассажир ударил женщину-кондуктора, но за женщину заступился мужчина.