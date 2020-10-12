У Києві підлітки влаштували погром у трамваї: побили кондуктора і вибили вікно

Неповнолітні побили кондуктора трамвая
У неділю, 11 жовтня, двоє підлітків влаштували бійку в трамваї біля станції метро "Чернігівська". Неповнолітні вибили скло, а також почали бити кондуктора.
Заспокоїти бешкетників вдалося тільки поліцейським, вони спробували напасти і на них, але втекти не вийшло. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.
Обережно, матюки! Вчора на Чернігівської два малолітніх телепня вирішили влаштувати бійку в трамваї. У процесі, вибили...Опубліковано Київ Оперативний Понеділок, 12 жовтня 2020 р.
У Києві підлітки побили кондуктора трамвая (відео: facebook.com/KyivOperativ)
За даними Telegram-каналу "Kievmap", хуліганам було по 13-15 років. Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.
Нагадаємо, у Києві водії маршрутки і трамвая влаштували бійку посеред дороги.
Раніше в Києві пасажир вдарив жінку-кондуктора, але за жінку заступився чоловік.