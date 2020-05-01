В Запорожье пьяные подростки сорвали флаг Украины: наказание вандалов сняли на видео

В Запорожье подростки сорвали флаг Украины (коллаж РБК-Украина)

Активисты устроили самосуд над участницей инцидента с флагом в Запорожье

В Запорожье молодые люди сорвали флаг Украины с флагштока. Свои действия подростки под смех сняли на видео, после чего кадры выложили в сеть.

Поступок вызвал в интернете гневную реакцию и массу возмущенных комментариев.

Само видео можно посмотреть по этой ссылке (предупреждаем, присутствует ненормативная лексика!)

Вскоре всплыла информация об одной из участниц инцидента - ее профиль в соцсети удалось идентифицировать, и с девушкой встретились активисты, чтобы обсудить ситуацию из-за надругательства над государственным символом.

"Полина (девушка, которая снимала на видео и ржала, как двое парней рвут Украинский флаг) уже извинилась, а молодые люди в бегах. Найти их, пока, невозможно, но этот момент не за горами", - пишет "Запорожье NOW" на Facebook-странице.

Девушка на кадрах извинилась за поступок и пообещала, что больше такого не повторится. Свои действия объяснить она не смогла. После подросток облила свое лицо и волосы зеленкой - по требованию неизвестных активистов - и стала на колени.

"Я извиняюсь за свой поступок. За то, что я снимала видеоинцидент с флагом. Я не хотела никого обидеть. Я очень извиняюсь, извините, пожалуйста. Я люблю Украину. Так вышло, и такого больше не повторится", - сказала она.

Видео: В Запорожье подростки извинились за сорванный флаг Украины

Также в интернете появился пост с покаянием другого участника инцидента - парень решил извиниться у себя в Instagram и рассказал, что "накосячили по синьке", обещал купить новый флаг и заверил, что "сами патриоты своей страны".

В Запорожье подростки сорвали флаг Украины, а затем извинились (Фото: скрин поста facebook.com/ZaporizhiaNOW)

Ранее мы писали о том, что в конце февраля в Харькове на рынке Барабашово во время столкновений сожгли флаг Украины. Инцидент сняли на видео.