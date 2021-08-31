В Киеве подростки "культурно" отдохнули в парке: сломали качели и вырвали скамейку (видео)

В комментариях пользователи пишут, что подростков за их поступки должны наказать.

"Культурные" молодые люди после отдыха в фитнес-парке "Озеро Лебединое" сломали детские качели, вырвали скамейку и покрытия", - говорится в заметке.

Ранее мы сообщали, что в киевской маршрутке на пассажиров рухнуло стекло люка. В результате инцидента пострадали две девушки в транспорте, но водитель даже не предложил им помощи, а просто продолжал движение.

Также в Киеве водитель избил пассажирку-иностранку и выгнал ее из маршрутки - инцидент происходил на глазах у других пассажиров, и очевидцы утверждают, что водителю помогала кондуктор.