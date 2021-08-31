UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве подростки "культурно" отдохнули в парке: сломали качели и вырвали скамейку (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве группа молодежи пришла отдохнуть в фитнес-парке "Озеро Лебединое" и наделала вреда.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Киев Сейчас".

Так, пятеро подростков сломали качели в фитнес-парке, вырвали скамейку и испортили покрытие.

На видео видно, как несовершеннолетние намеренно совершили свои действия.

"Культурные" молодые люди после отдыха в фитнес-парке "Озеро Лебединое" сломали детские качели, вырвали скамейку и покрытия", - говорится в заметке.

В комментариях пользователи пишут, что подростков за их поступки должны наказать.

  • Когда-нибудь они получат за свои поступки. Даже "яжемать" не поможет;
  • Какой ужас! И это подрастающее поколение, а что будет дальше;
  • Животные, зачем такое делать;
  • Шок, и что они хотели этим показать;
  • А что из них будет дальше! Нелюди.

Ранее мы сообщали, что в киевской маршрутке на пассажиров рухнуло стекло люка. В результате инцидента пострадали две девушки в транспорте, но водитель даже не предложил им помощи, а просто продолжал движение.

Также в Киеве водитель избил пассажирку-иностранку и выгнал ее из маршрутки - инцидент происходил на глазах у других пассажиров, и очевидцы утверждают, что водителю помогала кондуктор.

Читайте РБК-Украина в Google News
подросткивандали