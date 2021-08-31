У Києві підлітки "культурно" відпочили у парку: зламали гойдалки і вирвали лавку (відео)

У Києві група молоді прийшла відпочити у фітнес-парку "Озеро Лебедине" і наробила шкоди.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Київ Сейчас".
Так, п'ятеро підлітків зламали гойдалки у фітнес-парку, вирвали лавку і зіпсували покриття.
На відео видно, як неповнолітні навмисно вчинили свої дії.
"Культурні" молоді люди після відпочинку в фітнес-парку "Озеро Лебедине" зламали дитячі гойдалки, вирвали лавку і покриття", - йдеться у дописі.
У коментарях користувачі пишуть, що підлітків за їхні вчинки повинні покарати.
Раніше ми повідомляли, що у київській маршрутці на пасажирів звалилося скло люка. Внаслідок інциденту постраждали дві дівчини в транспорті, проте водій навіть не запропонував їм допомоги, а просто продовжував рух.
Також у Києві водій побив пасажирку-іноземку і вигнав її з маршрутки - інцидент відбувався на очах в інших пасажирів, і очевидці стверджують, що водієві допомагала кондуктор.