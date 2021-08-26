В Киеве подожгли Офис уполномоченного по правам человека (видео)

В Киеве неизвестный поджог Офис уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой. Мужчина бросил бутылку с взрывчатой смесью, в результате чего загорелись двери помещения.

Об этом рассказала Денисова на своей странице в Facebook .

По ее словам, инцидент произошел в 15:10. К счастью никто не пострадал. Правоохранители уже задержали злоумышленника. При нем обнаружены и другие взрывчатые вещества.

Напомним, в День Независимости, в Киеве мужчина устроил "перформанс" и облил краской постамент с флагом Украины. Неизвестный загримировался и разделся, оставив на себе белое полотенце.

Он застелил простыней ступеньки возле КГГА, после чего вылил на себя красную краску, которая запачкала ступеньки и постамент с государственным флагом. Мужчина постоял, а потом встал на колени. Все это снимали на видео.

Мы также писали о том, что во время военного парада к 30-й годовщине Дня Независимости один из зрителей облил себя горючим веществом и поджог. Мужчине оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

Мотивы его поступка были неизвестны. Полиция сразу же начала осуществлять всю необходимую проверку. Известно, что он 1995 года рождения.