У Києві підпалили офіс Уповноваженого з прав людини (відео)

У Києві невідомий підпалив офіс Уповноваженого з прав людини Людмили Денисової. Чоловік кинув пляшку з вибуховою сумішшю, в результаті чого загорілися двері приміщення.

Про це розповіла Денисова на своїй сторінці в Facebook .

За словами правоохоронців, зловмисник також намагався підпалити вхідні двері іншої установи, а саме Верховного касаційного суду, розташованого на вулиці Пилипа Орлика.

Затриманим виявився громадянин України, 1970 року народження. Зараз чоловіка доставили в Печерське управління поліції для проведення слідчих дій.

За її словами, інцидент стався о 15:10. На щастя ніхто не постраждав. Правоохоронці вже затримали зловмисника. При ньому виявлені й інші вибухові речовини.

Нагадаємо, в День Незалежності, в Києві чоловік влаштував "перформанс" і облив фарбою постамент з прапором України. Невідомий загримувався і роздягнувся, залишивши на собі білий рушник.

Він застелив простирадлом сходинки біля КМДА, після чого вилив на себе червону фарбу, яка забруднила сходинки і постамент з державним прапором. Чоловік постояв, а потім став на коліна. Все це знімали на відео.

Ми також писали про те, що під час військового параду до 30-ї річниці Дня Незалежності один з глядачів облив себе горючою речовиною і підпалив. Чоловікові надали медичну допомогу та госпіталізували.

Мотиви його вчинку були невідомі. Поліція відразу ж почала здійснювати всю необхідну перевірку. Відомо, що він 1995 року народження.