У Києві підпалили офіс Уповноваженого з прав людини (відео)

У Києві невідомий підпалив офіс Уповноваженого з прав людини Людмили Денисової. Чоловік кинув пляшку з вибуховою сумішшю, в результаті чого загорілися двері приміщення.

Про це розповіла Денисова на своїй сторінці в Facebook .

За її словами, інцидент стався о 15:10. На щастя ніхто не постраждав. Правоохоронці вже затримали зловмисника. При ньому виявлені й інші вибухові речовини.

Затриманим виявився громадянин України, 1970 року народження. Зараз чоловіка доставили в Печерське управління поліції для проведення слідчих дій.

За словами правоохоронців, зловмисник також намагався підпалити вхідні двері іншої установи, а саме Верховного касаційного суду, розташованого на вулиці Пилипа Орлика.

У Києві підпалили офіс Уповноваженого з прав людини (фото: facebook.com/denisovaombudsman)