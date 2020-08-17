В Киеве подожгли машину журналистам: за авто следили

В Киеве подожгли автомобиль украинским журналистам
В Киеве подожгли автомобиль, которым пользовались журналисты программы "Схемы". Об этом сообщил Михаил Ткач на своей Facebook-странице. Машина Kia Cerato горела в ночь на 17 августа.
По словам журналиста, за автомобилем следили сотрудники охраны президента УГО. Транспортное средство находилось возле дома водителя во время ЧП.
"Плохие новости продолжаются. Авто, на котором мы в течение четырех лет снимаем материалы, вы все видели, сожгли. Последний материал, над которым мы работали с важным членом съемочной группы водителем Борисом Мазуром на Kia Cerato — это" Короли дорог ". Его уже посмотрели почти 700 тысяч зрителей на YouTube. Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что за нашим авто и нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. Авто ночевало возле дома, где живет водитель. Прослушка, поджог авто, что дальше?"— написал Ткач.
Судя по фотографиям, авто восстановлению не подлежит, так как огонь уничтожил всю переднюю часть транспортного средства.
Украинцы в комментариях высказали свои эмоции от увиденного. Большинство из них думает, что действующая власть к этому отношения не имеет.
Как мы ранее писали, в Киеве в ночь на 11 августа горел автомобиль Tesla, который принадлежит бывшему главе Офиса президента Андрею Богдану.