В Киеве подожгли машину журналистам: за авто следили

В Киеве подожгли автомобиль, которым пользовались журналисты программы "Схемы". Об этом сообщил Михаил Ткач на своей Facebook-странице. Машина Kia Cerato горела в ночь на 17 августа.

По словам журналиста, за автомобилем следили сотрудники охраны президента УГО. Транспортное средство находилось возле дома водителя во время ЧП.

"Плохие новости продолжаются. Авто, на котором мы в течение четырех лет снимаем материалы, вы все видели, сожгли. Последний материал, над которым мы работали с важным членом съемочной группы водителем Борисом Мазуром на Kia Cerato — это" Короли дорог ". Его уже посмотрели почти 700 тысяч зрителей на YouTube. Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что за нашим авто и нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. Авто ночевало возле дома, где живет водитель. Прослушка, поджог авто, что дальше?"— написал Ткач.

В Киеве журналистам подожгли машину (фото: facebook.com/mixailotkach)

Судя по фотографиям, авто восстановлению не подлежит, так как огонь уничтожил всю переднюю часть транспортного средства.

Украинцы в комментариях высказали свои эмоции от увиденного. Большинство из них думает, что действующая власть к этому отношения не имеет.

Думаю, що це - провокація. Для влади підпалювати машину найретинговіших журналістів було би занадто тупо і "паливно". Отже, комусь, вочевидь, дуже хочеться перевести "стрілки" на неї. А кому це може бути вигідним перед виборами - довго думати, думаю, не треба.

На мою думку, це роблять ті, хто хотів би, щоб ви зненавиділи чинну владу і почали виступати проти неї. Однозначно так і є. УДО і президентові немає сенсу палити вам машину чи свердлити дірки у стелі.

Капец. Вам краще на орендованих машинах, так вас не зможуть відслідковувати. Як на одній і тій же машині.

Как мы ранее писали, в Киеве в ночь на 11 августа горел автомобиль Tesla, который принадлежит бывшему главе Офиса президента Андрею Богдану.