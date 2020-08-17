В Киеве подожгли машину журналистам: за авто следили

В Киеве подожгли автомобиль украинским журналистам
В Киеве подожгли автомобиль, которым пользовались журналисты программы "Схемы". Об этом сообщил Михаил Ткач на своей Facebook-странице. Машина Kia Cerato горела в ночь на 17 августа.
По словам журналиста, за автомобилем следили сотрудники охраны президента УГО. Транспортное средство находилось возле дома водителя во время ЧП.
"Плохие новости продолжаются. Авто, на котором мы в течение четырех лет снимаем материалы, вы все видели, сожгли. Последний материал, над которым мы работали с важным членом съемочной группы водителем Борисом Мазуром на Kia Cerato — это" Короли дорог ". Его уже посмотрели почти 700 тысяч зрителей на YouTube. Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что за нашим авто и нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. Авто ночевало возле дома, где живет водитель. Прослушка, поджог авто, что дальше?"— написал Ткач.
В Киеве журналистам подожгли машину (фото: facebook.com/mixailotkach)
Судя по фотографиям, авто восстановлению не подлежит, так как огонь уничтожил всю переднюю часть транспортного средства.
Украинцы в комментариях высказали свои эмоции от увиденного. Большинство из них думает, что действующая власть к этому отношения не имеет.
Как мы ранее писали, в Киеве в ночь на 11 августа горел автомобиль Tesla, который принадлежит бывшему главе Офиса президента Андрею Богдану.