У Києві підпалили машину журналістам: за авто стежили

У Києві горіла машина журналістів(колаж РБК-Україна)

У Києві підпалили автомобіль українським журналістам

У Києві підпалили автомобіль, яким користувалися журналісти програми "Схеми". Про це повідомив Михайло Ткач на своїй Facebook-сторінці. Машина Kia Cerato горіла в ніч на 17 серпня.

За словами журналіста, за автомобілем стежили співробітники охорони президента УГО. Транспортний засіб знаходився біля будинку водія під час НП.

"Погані новини тривають. Авто, на якому ми протягом чотирьох років знімаємо матеріали, ви всі бачили, спалили. Останній матеріал, над яким ми працювали з важливим членом знімальної групи водієм Борисом Мазуром на Kia Cerato — це" Королі доріг ". Його вже подивилися майже 700 тисяч глядачів на YouTube. Під час зйомок і в самому матеріалі я неодноразово підкреслював, що за нашим авто і нами вели спостереження співробітники охорони президента УГО. Авто ночувало біля будинку, де мешкає водій. Прослушка, підпал авто, що далі?"— написав Ткач.

В Києві журналістам підпалили машину (фото: facebook.com/mixailotkach)

Судячи з фотографій, авто відновленню не підлягає, бо вогонь знищив всю передню частину транспортного засобу.

Українці в коментарях висловили свої емоції від побаченого. Більшість із них думає, що чинна влада до цього відношення не має.

Думаю, що це - провокація. Для влади підпалювати машину найретинговіших журналістів було б занадто тупо і "паливно". Отже, комусь, вочевидь, дуже хочеться перевести "стрілки" на неї. А кому це може бути вигідним перед виборами - довго думати, думаю, не треба.

На мою думку, це роблять ті, хто хотів би, щоб ви зненавиділи чинну владу і почали виступати проти неї. Однозначно так і є. УДО і президентові немає сенсу палити машину чи свердлити дірки у стелі.

Капець. Вам краще на орендованих машинах, так вас не зможуть відслідковувати. Як на одній і тій же машині.

Як ми раніше писали, у Києві в ніч на 11 серпня горів автомобіль Tesla, який належить колишньому голові Офісу президента Андрію Богдану.